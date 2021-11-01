صورة- الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر على هامش انعقاد قمة المناخ

كتب - محمود مصطفى:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، الأمير تميم بن حمد، آل ثان أمير دولة قطر.

وجاء لقاء الرئيس السيسي، وبن حمد على هامش انعقاد الدورة الـ 26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة جلاسجو الاسكتلندية، اليوم الاثنين، والتي تُعقد على مدار يومين. بحسب ما أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على فيسبوك.