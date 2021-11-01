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انطلاق فعاليات تكريم الفلاحين بالحفل الختامي لموسم القمح

11:38 ص الإثنين 01 نوفمبر 2021
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كتب- أحمد مسعد:

انطلقت منذ قليل فعاليات تكريم الفلاحين الحفل الختامي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح للموسم ٢٠٢٠ -٢٠٢١.

الاحتفالية بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية يتشرف مركز البحوث الزراعية، شهاب مدير الاكساد، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعين، ونائب وزير التعليم العالي.​

تكريم الفلاحين موسم القمح الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح مركز البحوث الزراعية السيد القصير

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