"الرعاية الصحية": نجاح أول قسطرة طرفية لعلاج انسداد الشرايين بمجمع الإسماعيلية الطبي

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح أول قسطرة طرفية لمريض يعاني من انسداد كامل بالشرايين الطرفية للشريان الفخذي، داخل مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان اليوم، أنه تم إجراء عملية تسليك بالشرايين الطرفية لمريض، كان يعاني من انسداد كامل بالشرايين الطرفية للشريان الفخذي وقصور شديد بالدروة الدموية للساق، وأنه تم إجراء العملية اللازمة لعلاجه "دون جراحة" عن طريق القسطرة التداخلية، وذلك على يد أمهر الأطباء الإستشاريين والأخصائيين في معالجة أمراض الأوعية الدموية بالمجمع الطبي بالإسماعيلية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حرص الهيئة على توفير الخدمات الطبية والعلاجية وفق أحدث التقنيات العلاجية العالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وكافة المتعاملين، والتي تعد أكثر أمانًا على حياة المرضى وتسهم في سرعة استقرار حالتهم الصحية وعودتهم إلى الحياة الطبيعية، وكذلك مواصلة استحداث الخدمات الطبية لتلبية جميع احتياجات المرضى وتحقيق أعلى نسب من رضاء المتعاملين عن الخدمات الصحية المقدمة.

وقال إن مجمع الإسماعيلية الطبي صرح طبي عظيم، مجهز بأحدث التجهيزات الطبية العالمية، التي توفر العديد من الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى وفق ممارسات الصحة العالمية بمحافظة الإسماعيلية ومدن القناة، لافتًا إلى أن المجمع استحدث الكثير من الخدمات الطبية والتي تجرى لأول مرة داخل نطاق المحافظة، منها عمليات معالجة أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية عن طريق القسطرة، وجراحات الوجه والفكين، وغيرها من الخدمات الطبية المستحدثة لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين.