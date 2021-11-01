الهيئة الهندسية تعلن أسماء الفائزين في مسابقة اختيار جدارية مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، نتيجة مسابقة اختيار تصميم الجدارية الكبرى "ملحمة مصر الرياضية" أمام مبنى المراسم بمدينة مصر للألعاب الأولمبية الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تبلغ مساحتها طول 170 متر ، وعرض 3,5 متر.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة جميع قطاعات الشعب من الفنانين التشكيليين والمصممين فى مسابقة تصميم جدارية مدينة الألعاب الأوليمبية الجديدة بالعاصمة الإدارية.

وجاءت حصيلة الأعمال الفنية 116 عمل جداري، ورصدت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، جوائز لثلاث فائزين فقط، ولقوة الأعمال المقدمة تم إضافة جائزتين أخريين هما الثاني والثالث مكرر.

وتم اختيار الفائزين من خلال لجنة التحكيم المشكلة من قبل الهيئة الهندسية والتي ضمت أساتذة من كليات "الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الفنية"، وحصل علاء أحمد عوض "مدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر" على الجائزة الأولى وقيمتها 100 ألف جنيه، ومحمد عبد الباسط عبد الرازق أستاذ التصميم بكلية التربية الفنية جامعة حلوان على الثانية وقيمتها 50 ألف جنيه، ومنى إبراهيم يونس "معلمة بمدرسة الرحامنة الصناعية على الثانية "مكرر" وقيمتها 50 ألف جنيه، وآية محمد كمال "مدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية على الثالثة وقيمتها 25 ألف جنيه.

وحصل هيثم محمد زكي بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، و يدرس بالفرقة الثالثة بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، على الجائزة "الثالثة مكرر" وقيمتها 25 ألف جنيه؟

وأشارت الهيئة الهندسية إلى تكريم باقى المتسابقين الـ 11 من خلال جوائز مالية رمزية وهم الفنانين:"طاهر عبد العظيم، أحمد سامى، أحمد عبد الفتاح، هند حسن، كريم محمد، عادل فؤاد"، تشجيعاً لأعمالهم المتميزة

من جانبها، أشادت نقيب الفنانين التشكيليين ورئيس لجنة التحكيم، بالمسابقة وتنظيمها ودور الهيئة الهندسية في طرح ونجاح مثل هذه المسابقات التي تعطي الحماس لشباب الفنانين من أجل تنافسهم الشريف لوضع بصماتهم في الجمهورية الجديدة.

وأشاد المتسابقون بالمسابقة والمعايير التي اتسمت بالشفافية خلال كافة مراحل المسابقة، ومن المنتظر تسليم الجوائز وتكريم الفائزين فى حفل تنظمه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قريباً.