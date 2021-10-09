صاحب ترند "الطفاية دي" يلقي قصيدة أمام الرئيس السيسي في معرض "تراثنا"

كتب– أسامة علي:

ألقى أيوب القاضي، صاحب فيديو "الطفاية دي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأحد المشاركين في معرض "تراثنا" قصيدة عن مصر، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزار الرئيس السيسي جناح البائع أيوب القاضي، خلال تفقده اليوم لمعرض "تراثنا" اليوم السبت، واستمع لشرح مستفيض عن منتجاته الموجودة في المعرض.

وجاءت القصيدة كالتالي:

مصر يا سادة في خط الأمام.. ولم تسمع اسمها تضرب تعظيم سلام

تعظيم سلام لرئيسنا السيسي الهمام.. اللي طور واللي علم واللي خلى مصر خضرة

واللي خلانا مش في أزمة.. واللي بوجودة مفيش حاجه مستحيل

واللي خلانا في الصدارة للأمام.. واللي قاها بأعلى صوته في الأمم المتحدة وسط الأمريكان

قالها وخلي الكل قال "تحيا مصر".. يبقى تعظيم سلام ليكي يا مصر

بلادي يا عظيمة يا اللي خيرك زاد وغطى من شرقها لغربها ومن الشمال للجنوب

وكل بفضل ربنا وناسها الطيبين وخير الجنود

تعظيم سلام ليكي يا مصر ودايما في الأمام

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس كما تفقد الرئيس السيسي عددًا من أجنحة المعرض.

ويشارك في معرض (تراثنا) - الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويستمر حتى 15 أكتوبر الجاري - بنك القاهرة (الشريك الاستراتيجي للمعرض) و29 جهة تمثل وزارات الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والسياحة والتعليم العالي، من خلال عدد من الجامعات المصرية التي تعرض المنتجات الفنية للمبدعين من الطلبة والطالبات الذين يتيح لهم المعرض الفرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة، بالإضافة إلى مشروعات سيدات المجلس القومي للمرأة وما تتميز به من منتجات راقية ومتميزة خاصة في الملابس والإكسسوارات والحلي.