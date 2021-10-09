"سياحة الشيوخ" لمصراوي: المتحف الكبير وقانون المرشدين لهما أولوية المناقشة

(مصراوي):

أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن متابعة تجهيزات افتتاح المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات يعد أولوية من أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول.

وقال القط في تصريح لموقع "مصراوي"، إن افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي ولابد من أن يخرج بشكل يليق بحضارة مصر، مؤكدًا أن اللجنة ستنظم زيارات ميدانية لمتابعة العمل في المتحف وخطة الاحتفال.

وأضاف أن قانون المرشدين السياحيين والغرف السياحية سيكونان أيضًا على أجندة عمل اللجنة عقب وصولهما من مجلس النواب، بالإضافة إلى مشروعات القوانين الأخرى، موضحا أن قطاع السياحة سيكون وجهة اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك عدد من الاقتراحات تحدث عنها أعضاء اللجنة خلال أول اجتماع لها عقب انتخاب هيئة المكتب ومنها ما يخص مسألة تحسين خدمة قطاع السياحة وكيفية الوصول إلى خدمة مميزة عالمية نستطيع من خلالها منافسة الدول الكبرى في هذا القطاع.

ونوه القط إلى أن الأعضاء أيضًا تحدثوا عن خطة مستقبلية لعمل اللجنة من خلال وضع خطة ليصبح عدد السائحين 20 مليون بدلًا من 13 مليون حسب الإحصائية الأخيرة في هذا الشأن.

وكشف أن اللجنة ستستضيف وزير السياحة والأثار خالد العناني لمتابعة استراتيجية الوزارة في تطوير السياحة وتنفيذ استراتيجية مصر 2020 /2024 الخاصة بهذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن اللجنة تولي اهتماما كبيرا بقطاع السياحة والأثار.

ولفت إلى أن اللجنة لديها أيضا خطة بشأن الثقافة وخصوصا قصور الثقاقة، موضحا أن اللجنة كانت تابعت مع وزارة الثقافة أخر تطورات تحديث قصور الثقافة في المحافظات للقيام بدورها التنويري والتوعوي.

ونوه القط إلى أنه بحكم اللائحة لا يوجد اجتماعات مشتركة حتى اللحظة بين اللجنة في الشيوخ ونظرتها في النواب، موضحًا أن اللجنة تقوم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية وأيضًا عبر العلاقات بين الأعضاء لدراسة أهم الملفات المطروحة على الساحة.

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام التي جرت بمجلس الشيوخ، الأربعاء الماضي، عن فوز النائب محمود مسلم، بمقعد رئيس اللجنة للمرة الثانية، فيما فاز النائب محمد سعيد طه والنائبة سها سعيد بمقعدي الوكيلين، والنائب محمود القط بمقعد أمين السر.

قال مسلم بعد فوزه برئاسة اللجنة إن اللجنة أعدت خطة للدخول في جميع الملفات الشائكة الخاصة بملفات الإعلام والثقافة والسياحة، وستقوم اللجنة باستدعاء الوزراء والمسؤولين عن هذه الملفات لمناقشتهم في خططهم المستقبلية.

وتابع قائلًا: "في قطاع الثقافة ستتم مناقشة مشكلات قصور الثقافة وقضية عودة الريادة للفن المصري وتطوير الكتب والمكتبات، وكافة الفنون المختلفة.. وفي الإعلام سيتم مراجعة كافة الأمور الإعلامية مع رؤساء الهيئات الإعلامية المختلفة ومناقشة مستقبل الإعلام المصري وتأثيره في المنطقة".

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