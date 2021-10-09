حدث في 8 ساعات| التموين تحسم إضافة المواليد وتعليق التعليم بشأن "أديني الواجب عايز أروح"

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، منها افتتاح السيسي معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، ووزير التموين يحسم موضوع إضافة مواليد جدد على البطاقات، وتعليق التعليم على واقعة تلميذ الدقهلية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: