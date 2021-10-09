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حدث في 8 ساعات| التموين تحسم إضافة المواليد وتعليق التعليم بشأن "أديني الواجب عايز أروح"

08:40 م السبت 09 أكتوبر 2021
حدث في 8 ساعات| التموين تحسم إضافة المواليد وتعليق التعليم بشأن "أديني الواجب عايز أروح"

حدث في 8 ساعات

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، منها افتتاح السيسي معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، ووزير التموين يحسم موضوع إضافة مواليد جدد على البطاقات، وتعليق التعليم على واقعة تلميذ الدقهلية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

التموين الرئيس عبدالفتاح السيسي الحرف اليدوية المنتجات التراثية سوق الجمعة اللواء محمود شعراوي

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