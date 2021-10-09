الأوقاف: تفعيل الأذان الموحد في 3500 مسجد

كتب- محمود مصطفى:

أكد اللواء عمرو شكري، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، أنه جرى ضم 426 مسجدًا جديدًا، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، لمشروع الأذان الموحد، ليصل إجمالي المساجد التي شهدت تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد بها على صعيد مساجد القاهرة الكبرى إلى 3538 مسجدًا.

وقالت الوزارة، اليوم السبت، أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع "الأذان الموحد" وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية، بحسب نص بيان وزارة الأوقاف اليوم.

وفي سياق متصل، وفي إطار دور وزارة الأوقاف، اعتمد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، أسماء الأئمة والواعظات المشاركين في القافلة الدعوية الكبرى المتوجهة إلى دولة السودان الشقيق، التي من المقرر أن تنطلق مطلع شهر نوفمبر المقبل، بهدف المشاركة مع نظرائهم من أئمة وواعظات السودان الشقيق بعدة قوافل دعوية مشتركة تجوب عددًا من الولايات والمناطق السودانية.

وتحمل هذه المبادرة العديد من الأهداف الدعوية، منها نشر روح التسامح الديني وأسس العيش المشترك بين الناس جميعًا، وتعزيز روح التواصل بين العاملين في المجال الدعوي بالبلدين الشقيقين.