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مؤشرات أولية: قائمة المستقبل تكتسح انتخابات الأطباء

03:29 م السبت 09 أكتوبر 2021
مؤشرات أولية: قائمة المستقبل تكتسح انتخابات الأطباء

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

كشفت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، عن فوز قائمة المستقبل بـ ١٠ مقاعد من ١٢ مقعدا النقابة العامة، وغالبية المقاعد بالنقابات الفرعية.

وحسب المؤشرات الأولية، فاز بعضوية النقابة العامة فوق السن: أحمد حسين، أسامة محمود، جمال عميرة، وتحت السن: جمال أمين زارع، أحمد علي، مايكل يوسف.

وعن مقعد شرق الدلتا، فاز أيمن سالم، وغرب الدلتا فاز محمد فريد، ووسط الدلتا محمد سلامة.

وفاز بمقعد شمال الصعيد أحمد الليك، وجنوب الصعيد مصطفى هاشم.

ومن المقرر أن تعقد النقابة العامة للأطباء، مؤتمرا صحفياً غدا الأحد؛ للإعلان عن النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات، والفائزين بعضوية مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأجريت انتخابات التجديد النصفي للأطباء اليوم تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

نقابة الأطباء انتخابات الأطباء انتخابات التجديد النصفي النقابات الفرعية

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