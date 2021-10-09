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​​الزراعة: تحصين أكثر من 570 ألف رأس ماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة

03:00 ص السبت 09 أكتوبر 2021
​​الزراعة: تحصين أكثر من 570 ألف رأس ماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة

أرشيفية

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة، بشأن إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتي بدأت يوم 18 سبتمبر الحالي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير، أنه تم تحصين 574 ألف و78 رأس ماشية بينهم 470 ألف و134 رأس أغنام، و103 آلاف و944 رأس ماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة حتى 5 أكتوبر 2021.

تحصين الماشية وزارة الزراعة طاعون المجترات الصغيرة الثروة الحيوانية

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