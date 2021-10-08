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مصدر بوزارة النقل يوضح موقف تذاكر المترو والقطارات بعد رفع سعر البنزين

02:53 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
مصدر بوزارة النقل يوضح موقف تذاكر المترو والقطارات بعد رفع سعر البنزين

أرشيفية

كتب - أسامة علي:

قال مصدر مسئول بوزارة النقل، أنه لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات أو المترو بعد ارتفاع أسعار البنزين

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع أكتوبر / ديسمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم كالآتي: 7 جنيه للتر البنزين 80 و8.25 جنيه للتر البنزين 92 و9.25 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أنه حال وجود أي زيادة لتذاكر القطارات أو المترو خلال الفترة الحالية، سيتم الإعلان عنها.

القطارات المترو البنزين أسعار البنزين وزارة النقل

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