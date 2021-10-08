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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى في هذا الموعد

01:31 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى في هذا الموعد

الطقس

كتب – أسامة علي:

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن الحالة الجوية للبلاد تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، الأحد المقبل.

وأضاف شاهن لمصراوي، الجمعة، أن درجات الحرارة ترتفع بمعدلات من 1: 2 درجة على محافظات الوجه البحري، وصل 4 درجات بمحافظات الصعيد.

ولفت مدير إدارة التنبؤات الجوية، إلى أن معدل الارتفاع في درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، موضحا أن القاهرة تسجل 31 درجة.

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