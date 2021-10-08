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بسبب كابل كهرباء.. السكة الحديد تعلن تعطل حركة القطارات بأحد خطوط الوجه البحري

11:39 ص الجمعة 08 أكتوبر 2021
بسبب كابل كهرباء.. السكة الحديد تعلن تعطل حركة القطارات بأحد خطوط الوجه البحري

السكة الحديد

كتب – أسامة علي:

كشفت هيئة السكة الحديد، تفاصيل تعطل حركة مسير القطارات بمحطة أوسيم (خط إمبابة / المناشي / إيتاي البارود) بسبب كابل ضغط عالي (66 ألف فولت) أعلي السكة بكم 11.200

وقالت السكة الحديد في بيان لها، الجمعة، إن حركة مسير القطارات توقفت بمحطة أوسيم (خط إمبابة / المناشي / إيتاي البارود) صباح اليوم نظرا لتدلي كابل ضغط عالي تابع لشركة نقل الكهرباء، أعلي السكة بكم 11.200 بحوش المحطة ومعارض لحركة مسير القطارات.

وأضافت السكة الحديد، أنه تم علي الفور اتخاذ الإجراءات الاحترازية بحجز القطارات علي جانبي العطل، وجاري التعامل مع الحدث بمعرفة شركة نقل الكهرباء، لرفع الكابل لعودة الحركة الى طبيعتها.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تقوم حالياً بتدوير القطارات من محطة برطس لخدمة الركاب.

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