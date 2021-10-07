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لمناقشة بعض القوانين.. "خطة النواب" تعقد 7 اجتماعات الأسبوع المقبل

10:11 م الخميس 07 أكتوبر 2021
لمناقشة بعض القوانين.. "خطة النواب" تعقد 7 اجتماعات الأسبوع المقبل

مجلس النواب

كتب- مصراوي

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 7 اجتماعات الأسبوع المقبل، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لمناقشة بعض مشروعات القوانين.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد خلال الأسبوع المقبل، 7 اجتماعات، تبدأها يوم الاثنين بعقد 3 اجتماعات، الأول تناقش خلاله تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2010.

وأضاف "سالم"، أن اجتماعات اللجنة الثاني والثالث يوم الإثنين، والرابع والخامس يوم الثلاثاء، والسادس والسابع يوم الأربعاء، ستشهد استكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، حيث تسعي اللجنة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس.

مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة مشروعات القوانين

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