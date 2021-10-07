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الجمعة والسبت.. موسم جديد من برنامج "واقع افتراضي" لياسمين محفوظ

08:37 م الخميس 07 أكتوبر 2021
الجمعة والسبت.. موسم جديد من برنامج "واقع افتراضي" لياسمين محفوظ

ياسمين محفوظ

القاهرة - مصراوي:

أعلنت الصحفية والمذيعة ياسمين محفوظ، بدء موسم جديد من برنامجها "واقع افتراضي" على إذاعة "الراديو 9090".

وقالت "محفوظ" عبر حسابها على فيسبوك اليوم الخميس، إن "برنامج واقع افتراضي أصبح حلقتين أسبوعيا يومي الجمعة والسبت من الساعة ١٠ لـ ١١ مساءً".

وتدور فكرة البرنامج حول تحويل أشخاص حقيقيين لافتراضيين، وفى كل حلقة تتم مناقشة سلوك معين من سلوكياتنا، إضافة إلى تحليل الشائعات التي تُنشر على السوشيال ميديا لمعرفة من ورائها والهدف منها، ويتضمن البرنامج في ثوبه الجديد فقرة لمناقشة قضية مهمة مطروحة على السوشيال ميديا.

ياسمين محفوظ صحفية عملت في عدة صحف ومواقع إخبارية أبرزهم جريدة الوطن وموقع مصراوي كما عملت ضمن فريق عمل برنامج التحقيقات "لازم نفهم" للصحفي والاعلامي مجدي الجلاد، كما اختيرت عام 2017 ضمن الـ 100 شخصية الأكثر تأثيرًا على مستوى قارة إفريقيا، فضلا عن عضويتها في لجنة التحكيم في "جائزة الكويت للإبداع الإعلاني" التابع لملتقى الإعلام العربي.​

ياسمين محفوظ برنامج واقع افتراضي إذاعة الراديو 9090

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