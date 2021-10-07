محافظ بورسعيد يستقبل أطفال "أهل مصر" في "الدمج الثقافي"

القاهرة - مصراوي:

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس أطفال أهل مصر المشاركون في مشروع الدمج الثقافي لأطفال المناطق الحدودية ضمن الأسبوع الثالث من المرحلة الثالثة المقام بمحافظة بورسعيد، بمشاركة 196 طفل من محافظات مصر الحدودية.

وفي بداية اللقاء شارك الأطفال محافظ بورسعيد في وضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، ثم توجه المحافظ بصحبة أطفال أهل مصر إلى مبنى المحافظة، حيث شاهدوا عرض فيلم عن بطولات الجيش المصري العظيم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، وتعرفوا على بطولات محافظة بورسعيد الباسلة.

وفي حديث مفتوح استمع المحافظ لأطفال المناطق الحدودية، وحدثهم عن قمية الوطن والتضحيات التي قدمها جنود مصر على مر التاريخ لرفعة الوطن والدفاع عن أرضه، كما حدثهم عن مدينة بورسعيد الباسلة التي قاومت العدوان على مدار تاريخها بسواعد أبنائها الأبطال.

يتضمن الأسبوع عددًا من الزيارات الميدانية التثقيفية التي تتخللها ورش حكي توعوية لترسيخ الهوية والمواطنة وتعزيز ثقافة التفكير لدى الطفل.

كما يتضمن تنفيذ ورش مسرح، بالإضافة لورش فنية وثقافية وعمل مطويات عن معالم بورسعيد السياحية والأثرية وتاريخها من التهجير للتعمير، ورش حكي بعنوان تاريخ مدينة الفرما وضواحيها، بالإضافة لورش حرف يدوية في مجالات قشرة الخشب، تعليم بالتقنيات المتعددة ورشة أصنع كتابي، طباعة على القماش، أركيت، عمل مفارش بالصوف، رسم على الخزف، مشغولات بالخرز، ورش فنون تشكيلية لتحليل سلوكيات الأطفال وتعديلها عن طريق الفن بالإضافة لورشة فنون الأداء في الغناء للأطفال.

ويقام حفل الختام بقصر ثقافة بورسعيد يوم الأثنين الموافق 11 أكتوبر وتقديم فقرات فنية لفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية إلى جانب معرض لنتاج الورش الفنية والثقافية المنفذة خلال الأسبوع وكذلك عرض عمل مسرحي نتاج ورشة المسرح وعرض فيلم تسجيلي عن فعاليات الأسبوع.