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الصحة تنشر أماكن تطعيم طلاب الجامعات بالغربية.. ورابط لباقي المحافظات

08:13 م الخميس 07 أكتوبر 2021
الصحة تنشر أماكن تطعيم طلاب الجامعات بالغربية.. ورابط لباقي المحافظات

هالة زايد

كتب يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، انفوجرافيك يوضح أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية) بمحافظة الغربية.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنه يمكن التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركزا الذين تم تجهيزهم لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وتابعت: كما ننشر أماكن تلقي اللقاح لطلاب الجامعات في بقية المحافظات: أضغط هنا

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هالة زايد وزارة الصحة طلاب الجامعات الغربية

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