في 3 نقاط.. هيئة الطرق ترد على أنباء "ردم الرياح التوفيقي"

القاهرة - مصراوي:

ردت الهيئة العامة للطرق والكباري، على ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن "ردم الرياح التوفيقي لعمل طريق".

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنها تقوم بإنشاء طريق بنها المنصوره لاتجاه المنصورة على البر الشرقي من الرياح التوفيقى بطول 73 كيلو متر ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات، على أن يكون إتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4 حارات أيضا، مما سيساهم في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وأوضحت أن أعمال إنشاء الطريق المتجه إلى المنصورة على البر الشرقي تتم بالتنسيق مع وزاره الري ممثلة في مديريتي الري بالقليوبية والدقهلية للحفاظ على القطاع المائي الآمن الذي يحافظ على كميه الماء المطلوبة للزمامات الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي.

وأشارت الهيئة إلى أنها تقوم بالتنسيق مع وزاره الري في إطار المحافظة على القطاع المائي بإنشاء مسطاح للمجري المائي للحفاظ على جانب الترعة من الانهيار، حيث أنه قد حدث له تآكل نتيجه أعمال تطهير المجرى المائي على مدار السنوات الماضية وأصبح يهدد جسر الطريق وعمل دوائر انزلاق وانهيارات لجسر الطريق.

وشددت على أن الأعمال التي تتم تأتي لحماية المجري المائي والحفاظ على القطاع المائي وكميات المياه الآمنة المطلوبة لري الأراضي الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي وكذلك حماية الطريق.

وناشدت الهيئة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي تثير البلبلة والحصول على كافة أخبار المشروعات التي تنفذها الهيئة وكل مايتعلق بكافة الاستفسارات المتعلقة بهذه المشروعات من المصادر الرسمية.​