الإسكان: رسائل نصية للحاجزين بـ"سكن لكل المصريين" بنتيجة فرز الطلبات

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء إجراءات فحص وفرز مستندات المواطنين الحاجزين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 2" للوحدات الجاهزة للتسليم وتحت الإنشاء لمنخفضي ومتوسطي الدخل، والتي تم فتح باب التقدم للحجز بها في 8 أغسطس الماضي، وتم مد فترة التسجيل حتى الإثنين 4 أكتوبر الجاري، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة تصل إلى 30 عاما.

وقالت في بيان اليوم، إن الفحص والفرز المبدئي للمستندات والبيانات المسـجلة بواسطة المواطنين الحاجزين عبـر الموقع الإلكتروني للصندوق، يهدف إلى تحديد المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم الشروط وفقاً للضوابط المعلن عنها سابقا، والتأكد من استيفاء كافة المستندات المطلوبة بكراسة الشروط.

وأشارت مي عبد الحميد، إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية لكافة المواطنين الحاجزين الذين سيتم فرز طلباتهم، ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسـجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غيـر المُنطبق عليهم الشروط.

وأكدت أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط كفرصة ثانية لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة لتعديل موقفهم من غيـر مُنطبق إلى مُنطبق، بجانب عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، والخاصة بعدم انطباق شرط الدخل (الدخل المُتجاوز للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى)، وكذا عدم انطباق شرط السن المُعلن عنه سابقاً بكراسات الشروط، مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك بشرط استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.