ضمن احتفالات أكتوبر.. اختتام النسخة الثالثة من مهرجان الجيزة الصيفي بحضور المحافظ

أعلى من المعدل.. بيان مهم من لجنة إيراد النهر بشأن معدلات سقوط الأمطار

كتب-أحمد مسعد:

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حفل ختام فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان الجيزة الصيفي، وذلك في إطار احتفالات محافظة الجيزة بذكرى انتصارات أكتوبر وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

وخلال كلمته أشار محافظ الجيزة إلى الدور الكبير الذي لعبه نصر أكتوبر لسنة 1973 في رفع معنويات الشعب المصري وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

وأضاف المحافظ أن تضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية كانت السبيل للوصول لتلك اللحظة الفارقة في تاريخ الوطن.

وأشار المحافظ إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعانا لأن نستلهم من روح أكتوبر وعبقريتها ما يدفعنا نحو تحقيق المزيد من الانتصارات سواء في مواجهة أعداء الحياة والإنسانية أو من أجل تحقيق الازدهار والتنمية موجها حديثه للجمهور على ضرورة أن يستلهم كل فرد عزيمة النصر كل بمكانه لتحقيق التنمية والتطوير الذي يأمله الجميع.

وشهدت فعاليات الاحتفال عزف النشيد الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبها إلقاء كلمة لمحافظ الجيزة وكبار الحضور.

كما شمل الحفل عروضا وفقرات فنية لفرق ومواهب مديريتي الشباب والرياضة والثقافة بالجيزة، وتكريم أسر الشهداء والمصابين والمتفوقين من أصحاب المواهب العلمية والفنية.

حضر الاحتفالية إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، والعميد محمد حمزة، المستشار العسكري، وعددا من أعضاء مجلس النواب ومديري المديريات ورؤساء الأحياء وأسر الشهداء والمصابين والفرق والمجموعات الشبابية.