ظاهرتان مسيطرتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة "بيان بدرجات الحرارة"

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية غدا الجمعة على مختلف الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان الخميس، إنه بالنسبة لفترة النهار يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أنه في فترة الليل يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.

وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.