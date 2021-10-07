على غرار القاهرة.. هل تفتح حدائق الجيزة أبوابها (الخميس والجمعة) مجانا احتفالا بذكرى أكتوبر؟

كتب- يوسف عفيفي:

قال مصدر بمحافظة الجيزة، إن قرار فتح حدائق الجيزة بالمجان اليوم الخميس وغدا الجمعة، أمام المواطنين، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر على غرار محافظة القاهرة، خاص بوزارة الزراعة.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن محافظة الجيزة لا تمتلك قرار فتح الحدائق وحدها كونها تحت الولاية الكاملة لوزارة الزراعة المصرية.

وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرر فتح جميع حدائق القاهرة بالمجان يومي الخميس والجمعة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وتحتفل مصر حاليا بالذكرى 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتي توافق السادس من أكتوبر من كل عام.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء 6 أكتوبر الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين بعنوان "أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل" بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بمناسبة احتفال القوات المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

حضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، ورؤساء مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، والشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والوزراء وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة.