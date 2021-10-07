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اليوم.. مصر للطيران تسير 82 رحلة دولية تقل 10 آلاف راكب

03:30 ص الخميس 07 أكتوبر 2021
اليوم.. مصر للطيران تسير 82 رحلة دولية تقل 10 آلاف راكب

أرشيفية

تسير شركة مصر للطيران اليوم الخميس، رحلاتها إلى 82 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 10 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا، بمعدل ٥٧ رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، الكويت، نجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس،دوالا، الدوحه، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، دبي، باريس، أبوجا، إسطنبول، امستردام، كانو، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، أبوظبي، عمَان، بغداد، البحرين، الخرطوم، برشلونة، ميونخ، بيروت، عنتيبي، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، أسمرة، نيروبي، جوهانسبرج)، و٢٣ رحلة داخلية الى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم)، ورحلتين شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 10 آلاف راكبا.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

شركة مصر للطيران الإجراءات الاحترازية رحلات دولية المطارات المصرية

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