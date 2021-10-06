نائب بـ"الشيوخ": حرب اكتوبر ذكرى خالدة وروحها موجودة في إنجازات السيسي

كتب- نشأت علي:

قال النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، إن انتصارات حرب أكتوبر، ستظل ذكرى خالدة محفورة فى عقل ووجدان كل مصرى، ورمزًا للعزة والكرامة، ولبطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة، الذين قدموا ملاحم بطولية خالدة، ونجحوا بالعزيمة والإصرار فى تحقيق الانتصار العظيم لمصر والأمة العربية.

واكد "هاشم"، في تصريحات صحفية اليوم، أن روح الحرب والانتصار ما زالت تفوح وتجول بيننا، ونراها جليا في الانجازات والمشاريع التي تشهدها الدولة المصرية في عصر الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين للقوات المسلحة ، مؤكدة أنها حملت رسائل هامة للشعب المصرى العظيم ، وأهل سيناء الذين قدموا الدعم وقت الاحتلال وعرضوا حياتهم للخطر، وجاءت الندوة بعنوان "أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل" بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بمناسبة احتفال القوات المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.