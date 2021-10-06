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مجلس الوزراء يعتمد قرارات الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار العربي

12:56 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
مجلس الوزراء يعتمد قرارات الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار العربي

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد قرارات الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار العربي المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس 2021.

ونصت قرارات الجمعية العمومية بإعادة تنظيم بنك الاستثمار العربي كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وفقا لقانون 1981.

وجاءت باقي القرارات على النحو التالي:

مصطفى مدبولي بنك الاستثمار العربي شركة مساهمة مصرية

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