مجلس الوزراء يعتمد قرارات الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار العربي
كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد قرارات الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار العربي المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس 2021.
ونصت قرارات الجمعية العمومية بإعادة تنظيم بنك الاستثمار العربي كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وفقا لقانون 1981.
وجاءت باقي القرارات على النحو التالي:
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