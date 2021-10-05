"مواد البناء": 51% زيادة في الحديد.. و31% في الأسمنت خلال عام (تقرير رسمي)

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب في نهاية شهر سبتمبر، مقارنة بالشهور الماضية.

شهد سوق مواد البناء، تغيرات في الأسعار خلال العام الأخير، حيث تراوحت الزيادات من 13% إلى 51%، بينما شهدت مواد بناء أخرى استقرارا في الأسعار خلال 2021.

وينشر "مصراوي"، المراحل السعرية المختلفة لأسعار مواد البناء، وفقًا للنشرة السعرية، والتي جاءت على النحو التالي:

وسجل سعر طن الحديد خلال سبتمبر 2021، 14500 جنيه، بمعدل زيادة في السعر بلغ 51% عن سبتمبر 2020، حيث سجل العام الماضي 9600 جنيه.

وبدأت الزيادة في التصاعد حيث سجل طن الحديد نهاية العام الماضي 11600 جنيه، ثم وصل لـ13 ألف و600 جنيه خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، والآن أصبح بـ14 ألفا و500 جنيه.

أما الاسمنت بنوعيه الأبيض والبورتلاند العادي، شهد ارتفاعا أيضًا في الأسعار، حيث سجل طن الأسمنت البورتلاند العادي 950 جنيها خلال سبتمبر فيما سجل في نفس الشهر من العام الماضي 720 جنيها، بارتفاع بلغ 31%.

وشهدت أسعار الزلط ارتفاعا بلغ 25%، حيث سجل متر الزلط المخصوص 140جنيها، بزيادة بلغت 30 جنيها في المتر عن العام الماضي.

وسجل طن الأسمنت الأبيض 2500 الشهر الجاري بزيادة بلغت 50 جنيها عن العام الماضي، بقيمة 6% عن يناير الماضي أيضًا.

وشهدت أسعار الجبس استقرارا نوعا ما بباقي مواد البناء، حيث سجل طن الجبس الخاص بالفرم 920 جنيها منذ يناير الماضي وبزيادة 5.6% عن نفس الوقت من العام الماضي.