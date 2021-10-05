بالمواعيد ونظم السداد.. كيف تشتري شقة أو أرض أو محل من "تعاونيات الإسكان"؟

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، يوم 18 أكتوبر الجاري في طرح عدد كبير من الشقق والأضي والمحلات التجارية والصيدليات والجراجات، للبيع بالمزاد العلني بمشروعات الهيئة بالمدن الجديدة.

وجاءت مواعيد وتفاصيل الطرح الجديد من هيئة تعاونيات البناء والإسكان على النحو التالي:

1- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر 2021 في الساعة 12 ظهرًا، في مركز شباب السلام بشارع الأمين بجوار مستشفى أفامينا بورسعيد، وتضم المعروضات بمشروعات لؤلؤة بورسعيد وA20 .

2- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهراً بنادي العلميين بجوار مبنى الهيئة الرئيسي والسراج مول بمدينة نصر، وتشمل المعروضات بمشروعات الهضبة الوسطى والهضبة السفلى بالمقطم وكوم أوشيم بالفيوم.

3- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهراً بنادي العلميين بجوار مقر الهيئة الرئيسي والسراج مول بمدينة نصر ، وتشمل المعروضات بمشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة والتوسعات الشمالية بـ 6 أكتوبر ولؤلؤة أكتوبر بحدائق أكتوبر و103 عمارة بـ 6 أكتوبر ولؤلؤة بدر بمشروع الهيئة 89 فدان.

4- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهرا بنادي العلميين بجوار مقر الهيئة الرئيسي والسراج مول بمدينة نصر ، وتشمل المعروضات بمشروعات البستان بالقاهرة الجديدة و164عمارة بـ 6 أكتوبر والشروق والتوسعات الشمالية و الشيخ زايد.

5- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر فرع الهيئة بالعامرية (4ب) الإسكندرية ، وتتضمن المعروضات بمشروعات العامرية والدلنجات بالبحيرة.

6- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهراً بفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وتضم المعروضات بمشروعات السويس والإسماعيلية والعريش.

7- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهراً بموقع المشروع بالمنصورة.

8- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر فرع الهيئة بالغردقة ، وتشمل المعروضات بمشروعات سوهاج والغردقة.

وقال اللواء حسام الدين رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات بمقر الهيئة الرئيسي ومقار الفروع المقرر عقد جلسات البيع بالمزاد العلني بها، موضحاً أن هناك تسهيلات في السداد حتى 7 سنوات للأراضي، وباقي المعروض بالمزاد حتى 5 سنوات.

وقال رزق، إن ذلك يأتي في إطار سعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة وتحقيق التنمية المستهدفة.