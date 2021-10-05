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"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 36 ألف طن زيت صويا خام

05:49 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 36 ألف طن زيت صويا خام

"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 36 ألف طن زيت صو

كتب- محمد سامي:

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة عالمية على شراء 36 ألف طن زيت صويا خام مستورد.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن فترة وصول الزيت من 25 نوفمبر إلى 30 ديسمبر المقبلين.

السلع التموينية استيراد الزيت زيت الصويا وزارة التموين

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