"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 36 ألف طن زيت صويا خام

كتب- محمد سامي:

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة عالمية على شراء 36 ألف طن زيت صويا خام مستورد.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن فترة وصول الزيت من 25 نوفمبر إلى 30 ديسمبر المقبلين.