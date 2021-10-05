"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 36 ألف طن زيت صويا خام
كتب- محمد سامي:
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة عالمية على شراء 36 ألف طن زيت صويا خام مستورد.
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن فترة وصول الزيت من 25 نوفمبر إلى 30 ديسمبر المقبلين.
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