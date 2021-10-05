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الأزهر يعزي سلطنة عمان في ضحايا إعصار "شاهين"

11:58 ص الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
الأزهر يعزي سلطنة عمان في ضحايا إعصار "شاهين"

تداعيات الإعصار شاهين في عُمان

كتب - محمود مصطفى:

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والشعب العماني الشقيق، في ضحايا إعصار "شاهين" الذي ضرب البلاد وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمفقودين.

وأعرب الأزهر الشريف، في بيان له، الثلاثاء، عن خالص تضامنه مع سلطنة عمان الشقيقة في تجاوز هذه المحنة، داعيا المولى - عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يوفق هذا البلد العزيز على تجاوز تلك الأزمة بسلام، وأن يرزقه الأمان والاستقرار.

إعصار شاهين سلطنة عمان احمد الطيب الأزهر

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