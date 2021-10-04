برلمانية: تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة يؤكد مبدأ الإنحياز للفئات الضعيفة

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوى الاحتياجات الخاصة المقدم من النائب محمد السلاب، يعد جزء من مجموعة تشريعات تهدف لدمج ذوى الإعاقة بشكل إيجابي في المجتمع وضمان حقوقهم وكرامتهم وآدميتهم وحمايتهم من أي إهانة قد يتعرضوا لها لأي سبب ومن اي حد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب، بشأن تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة وأكدت طلعت مصطفى، أهمية القانون نظرا لأنه يؤكد مبدأ انحياز المجتمع للفئات الضعيفة، وهو ما يعد من أهم مبادئ حقوق الإنسان التي تعبر عن روح الرحمة بين أفراد الشعب.

وشددت النائبة سحر طلعت مصطفى، على إن يكون مشروع القانون بادرة لرفع الوعي المجتمعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.