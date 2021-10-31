Masrawy logo white

وزير الإسكان لرئيس "القاهرة الجديدة": "أنت مسئول أمامي عن الانتهاء من تنفيذ المشروعات في مواعيدها"

11:57 م الأحد 31 أكتوبر 2021
وزير الإسكان لرئيس "القاهرة الجديدة": "أنت مسئول أمامي عن الانتهاء من تنفيذ المشروعات في مواعيدها"

وزير الإسكان ورئيس القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء اليوم، بمقر جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الطرق والمحاور الجارى تنفيذها بالمدينة.

وشدد الجزار، على ضرورة العمل فى ورديات على مدار الـ24 ساعة، ومواصلة الليل بالنهار، للانتهاء من تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور، وغيرها من المشروعات فى مواعيدها المحددة، وبأعلى جودة.

وأصدر الوزير توجيهات مشددة لرئيس الجهاز، قائلا: "أنت مسئول ومُحاسب أمامى مباشرة، عن الانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات فى مواعيدها، وبأعلى جودة"، مؤكداً أنه يتواصل بشكل مباشر مع كل رؤساء أجهزة المدن، لمتابعة الموقف التنفيذي لكل المشروعات، وتقديم جميع أوجه الدعم للإسراع بمعدلات التنفيذ.

وزير الإسكان عاصم الجزار رئيس القاهرة الجديدة

الخبر التالى:

"صناعة البرلمان": استدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية بداية من الأسبوع المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

331017

إجمالي الإصابات

18651

إجمالي الوفيات

278267

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|59 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا