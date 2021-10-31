"السياحة والآثار": إغلاق فندق في البحر الأحمر وسحب ترخيص مديره

(مصراوي):

أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارًا بالغلق الإداري لأحد الفنادق الكائنة بمحافظة البحر الأحمر، لعدم التزامه بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، ما يؤثر على سلامة النزلاء به ويعمل على الإضرار بسمعة المقصد السياحي المصري وجودة الخدمات المقدمة به.

وأشار عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أنه تم أيضًا وقف مدير الفندق وسحب ترخيصه، بالإضافة إلى منع استقبال الفندق للزائرين لحين توفيق أوضاعه وتلافي كافة الملاحظات الصحية للفندق والالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات الموضوعة في هذا الشأن.

يأتي هذا القرار في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها على المتابعة بصفة مستمرة للتأكد من التزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات المصرية، والتأكيد أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز في إطار حرصها على الحفاظ على سمعة مصر السياحية وجودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري.