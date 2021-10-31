Masrawy logo white

"السياحة والآثار": إغلاق فندق في البحر الأحمر وسحب ترخيص مديره

05:39 م الأحد 31 أكتوبر 2021
"السياحة والآثار": إغلاق فندق في البحر الأحمر وسحب ترخيص مديره

وزارة السياحة

(مصراوي):

أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارًا بالغلق الإداري لأحد الفنادق الكائنة بمحافظة البحر الأحمر، لعدم التزامه بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، ما يؤثر على سلامة النزلاء به ويعمل على الإضرار بسمعة المقصد السياحي المصري وجودة الخدمات المقدمة به.

وأشار عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أنه تم أيضًا وقف مدير الفندق وسحب ترخيصه، بالإضافة إلى منع استقبال الفندق للزائرين لحين توفيق أوضاعه وتلافي كافة الملاحظات الصحية للفندق والالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات الموضوعة في هذا الشأن.

يأتي هذا القرار في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها على المتابعة بصفة مستمرة للتأكد من التزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات المصرية، والتأكيد أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز في إطار حرصها على الحفاظ على سمعة مصر السياحية وجودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري.

وزارة السياحة البحر الأحمر عبدالفتاح العاصي إغلاق فندق

الخبر التالى:

وزير التموين: عدم رفع أسعار السلع معناه خلق سوق سوداء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
948

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

390

متعافون اليوم

330084

إجمالي الإصابات

18592

إجمالي الوفيات

277623

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر الدوري.. طلائع الجيش 0-1 الزمالك.. زيزو يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا