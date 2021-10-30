بعد أن دعاه السيسي للتلاوة.. الأزهر يكرم الطفل المعجزة (صور)

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد السروي، ئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، السبت، التلميذ أحمد تامر ممدوح محمد، بالصف الثالث الابتدائي بمعهد شنبارة الطنانات التابع لإدارة أبو حماد التعليمية، الملقب بالطفل المعجزة، لحفظه القرآن الكريم كاملا.

وكرم السروي الطفل المعجزة، ومنحه شهادة تقدير ومبلغا ماليا تقديراً لتفوقه فى حفظ القرآن الكريم كاملاً.

وعهد رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية للتلميذ المعجزة، مشيدا بدور والديه فى التربية والتنشئة.

وأوصى السروي، والده بالحفاظ على هذه النبتة الطيبة التى وهبها الله موهبة الحفظ والفهم، لافتا إلى أنه قام كرم التلميذ الموهوب منذ عامين، حينما كان فى الصف الأول الابتدائي، وحصد المركز الأول في مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد دعا الطفل أحمد ماهر لتلاوة القرآن الكريم في أول افتتاح للمشروعات القومية، خلال مداخلة هاتفيا لبرنامج "يحدث في مصر، الأربعاء الماضي، على قناة إم بي سي مصر.

وقال الرئيس السيسى، خلال برنامج يحدث في مصر، موجهًا حديثه للطفل أحمد تامر: "أدعوك في أول افتتاح أن تقرأ ما تيسر من القرآن"، وتابع الرئيس، موجهًا حديثه للطفل أحمد تامر: "بتسأذن من الوالد وأسرتك تكون فى أول افتتاح تكون شيخ تقرأ لنا ما تيسر من القرآن الكريم".

وأضاف الرئيس السيسى: "بقولك يا أحمد بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك وبهنى والدك ووالدتك أنت عارف أنت حافظ أيه؟ أنت حافظ أعز كلام وأفضل كلام، وأطيب كلام البركة كلها معاك.. الحفظ جميل ومهم لكن الفهم كمان مهم، إحنا صحيح محتاجين نهتم باللغة العربية وحفظ القرآن وتنظيم أوقات أولادنا، وعاوز كل أسرة تكون منتبهة لأبنائها ومش مهم تكون الحافظة بتاعتهم زى أحمد، وممكن تكون أنشطة أخرى، ولو اهتمينا بالملكات دى هنلاقى النبت بتاعنا بيكبر".