Masrawy logo white

سحر الجعارة: "مبروك عطية خازن النار ويحرض على العنف ضد النساء".. والداعية يرد: "ازدراء للدين"

09:56 م السبت 30 أكتوبر 2021
سحر الجعارة: "مبروك عطية خازن النار ويحرض على العنف ضد النساء".. والداعية يرد: "ازدراء للدين"

الدكتور مبروك عطية

كتب- محمود مصطفى:

شنت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة، هجومًا على الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، واتهمته بـ"التحريض على العنف ضد النساء".

جاء هجوم الجعارة، بسبب عدم تصديقه رواية سيدة تدعى آية محمد، قالت إنها قدمت شكوى ضد زوجها تتهمه بتعذيبها وربطها بـ"الجنزير" لمدة 20 يومًا، قائلًا: "هناك قاعدة في أن النساء مبالغات في الشكوى".

وعلق عطية خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر" مساء الأربعاء الماضي، قائلًا: "هناك قاعدة من يوم ما ربنا خلق العالم لغاية يوم القيامة، النساء مبالغات في الشكوى، هذه قاعدة لازم نحطها قدام عنينا".

وقالت الجعارة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "خازن النار (مبروك عطية) يحرض على العنف ضد النساء، يستهين بضرب الزوج لزوجته بالسكين ويسخر من تعذيب أخرى وربطها بالجنزير، ثم يخرج بكل بساطه يحدثنا عن تقبيل رأس الزوجة، الفتوى وعكسها، تضربها إلى حد الموت يجوز، تخدمها يجوز والقرآن والسنة لعبة في يده".

وتابعت: "أستاذ لغة عربية نصب نفسه وصيًا على المسلمين، وكل مهمته بث سمومه في المجتمع".

ومن ناحيته، رد عطية قائلًا: "خازن النار هو مالك وليس مبروك عطية، لقوله سبحانه وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك".

وقال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أُنبه إلى الأدب الذي ينبغي أن يكون في الردود"، مضيفًا: "أقول لمن قالت ذلك صونك دينك، ولا تحملنْك الكراهية على الازدراء بالدين، هذا ازدراء بالدين".

وتصدر هاشتاج "#اوقفوا_مبروك_عطيه" قائمة الأكثر تداولاً على تويتر بسبب عدم تصديقه رواية سيدة تدعى آية محمد التي قدمت شكوى ضد زوجها تتهمه بتعذيبها وربطها بـجنزير.

مبروك عطية العنف ضد النساء سحر الجعارة برنامج يحدث في مصر شريف عامر

الخبر التالى:

3 تحويلات.. الجيزة تنشر كل الطريق البديلة عن شارع الهرم (فيديو)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
923

إصابات اليوم

55

وفيات اليوم

443

متعافون اليوم

328209

إجمالي الإصابات

18483

إجمالي الوفيات

276801

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا