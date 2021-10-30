سحر الجعارة: "مبروك عطية خازن النار ويحرض على العنف ضد النساء".. والداعية يرد: "ازدراء للدين"

كتب- محمود مصطفى:

شنت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة، هجومًا على الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، واتهمته بـ"التحريض على العنف ضد النساء".

جاء هجوم الجعارة، بسبب عدم تصديقه رواية سيدة تدعى آية محمد، قالت إنها قدمت شكوى ضد زوجها تتهمه بتعذيبها وربطها بـ"الجنزير" لمدة 20 يومًا، قائلًا: "هناك قاعدة في أن النساء مبالغات في الشكوى".

وعلق عطية خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر" مساء الأربعاء الماضي، قائلًا: "هناك قاعدة من يوم ما ربنا خلق العالم لغاية يوم القيامة، النساء مبالغات في الشكوى، هذه قاعدة لازم نحطها قدام عنينا".

وقالت الجعارة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "خازن النار (مبروك عطية) يحرض على العنف ضد النساء، يستهين بضرب الزوج لزوجته بالسكين ويسخر من تعذيب أخرى وربطها بالجنزير، ثم يخرج بكل بساطه يحدثنا عن تقبيل رأس الزوجة، الفتوى وعكسها، تضربها إلى حد الموت يجوز، تخدمها يجوز والقرآن والسنة لعبة في يده".

وتابعت: "أستاذ لغة عربية نصب نفسه وصيًا على المسلمين، وكل مهمته بث سمومه في المجتمع".

ومن ناحيته، رد عطية قائلًا: "خازن النار هو مالك وليس مبروك عطية، لقوله سبحانه وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك".

وقال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أُنبه إلى الأدب الذي ينبغي أن يكون في الردود"، مضيفًا: "أقول لمن قالت ذلك صونك دينك، ولا تحملنْك الكراهية على الازدراء بالدين، هذا ازدراء بالدين".

وتصدر هاشتاج "#اوقفوا_مبروك_عطيه" قائمة الأكثر تداولاً على تويتر بسبب عدم تصديقه رواية سيدة تدعى آية محمد التي قدمت شكوى ضد زوجها تتهمه بتعذيبها وربطها بـجنزير.