حدث في 8 ساعات| أمطار تصل القاهرة خلال ساعات وبدء توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوي
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أول اجتماع للقائم بأعمال وزير الصحة، الحكومة ترد على وجود عجز في أسّرة الرعاية المركزة في المستشفيات الحكومية، كشف مقبرة رئيس الخزانة في عهد الملك رمسيس الثاني، والأرصاد تعلن حالة الطقس في الساعات المقبلة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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