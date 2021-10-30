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بالفيديو.. شاهد حفل تخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

07:34 م السبت 30 أكتوبر 2021
بالفيديو.. شاهد حفل تخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

حفل تخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

كتب- أسامة علي:

نشر المتحدث العسكري، مقطع فيديو عن الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية، بحضور الفريق أول‏ محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

شهد وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الاحتفال بتخريج الدفعة الخامسة من المعهد الصحي للذكور، دفعة مساعد أول شهيد شفيق زكي بشارة، والدفعة الرابعة من المعهد الصحي للإناث دفعة مساعد أول شهيد منصور أمين على سلامة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض قدمه الطلبة والطالبات بالدراجات الهوائية تضمن عدة لوحات استعراضية تظهر مدى الكفاءة البدنية التى وصل إليها الطلاب داخل المعاهد الصحية، كذلك تنفيذ عروض المهارات البدنية التى تمثل الركيزة الأساسية لبناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة؛ حيث تضمن العرض الرياضى تنفيذ عدد من تمارين الإعداد البدنى التى يتم التدريب عليها بشكل يومى والتى أظهرت الاستعداد القتالي العالي للخريجين من الذكور والإناث على حد سواء، أعقبها عرض لتنفيذ عدد من أنماط الرمايات بالأوضاع المختلفة أظهر مدى المستوى الراقي الذي يبرز احترافية الخريجين.

الفيديو..

المعاهد الصحية المتحدث العسكري محمد زكي القوات المسلحة المعهد الصحي للذكور

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