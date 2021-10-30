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بدء التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لانتخابات نادي الصحفيين النهري

11:19 ص السبت 30 أكتوبر 2021
بدء التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لانتخابات نادي الصحفيين النهري

نادي الصحفيين النهري

كتب مينا غالي

بدأ صباح اليوم السبت، التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنادي الصحفيين النهرى، وذلك استعدادا لإجراء انتخابات مجلس إدارة النادي، المقرر إقامتها اليوم حال اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية.

وتجرى العملية الانتخابية داخل مقر النادي بشارع البحر الأعظم، ومن المقرر أن يكتمل النصاب القانونى للجمعية بحضور 20 %، ويستمر التسجيل في كشوف الجمعية العمومية حتى الساعة السابعة مساء.

وأكدت إدارة نادى الصحفيين أن انتخابات مجلس الإدارة تجرى اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر بمقر النادي وأنه تم إجراء كافة التجهيزات، وأن عدد المرشحين لمنصب الرئيس ولأمانة الصندوق والعضوية يبلغ 7 مرشحين.

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