رئيس الوزراء يزور جناح دولة الإمارات في معرض "إكسبو 2020 دبي"

كتب- محمد غايات:

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه من الوزراء والمسئولين المصريين والإماراتيين، جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب تفقده الجناح المصري المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" الذي تستمر فعالياته حتى نهاية مارس 2022.

وأبدى رئيس الوزراء إعجابه بالجناح الإماراتي الذي أبرز حجم النهضة الهائلة التى حققتها دولة الإمارات خلال فترة وجيزة على مقياس الزمن، لافتاً إلى أن قرب الجناح المصري من الإماراتي دلالة جديدة على التقارب بين البلدين في الرؤى والأهداف والنظرة للمستقبل.

وخلال الزيارة وقع رئيس الوزراء في سجل زوار الجناح الإماراتي، حيث كتب: "شرفت اليوم بزيارة جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وقد أبهرتني طريقة العرض والتنظيم، وإظهار كيف تأسست هذه الدولة الرائعة برؤية العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان منذ 50 عاما. وأود أن أتقدم بخالص التحية والشكر والتقدير، لدولة الإمارات، على تنظيمها المبهر لإكسبو 2020 دبي، وتمنياتي لها بدوام التقدم والرقي".​