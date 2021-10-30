محافظ القاهرة يشارك في اجتماع التنمية المحلية مع مسؤولي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

كتب- محمد نصار:

شارك اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في الاجتماع الذي عقده اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع ميمونة محمد شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-HABITAT.

يأتي اللقاء على هامش الاجتماعات الخاصة بيوم المدن العالمي والذي تسضيفه مدينة الأقصر ويعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال يومي ٣٠ و ٣١ أكتوبر تحت عنوان: (تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية).

حضر اللقاء الدكتور عرفان علي، مدير المكتب الإقليمي لبرنامج المستوطنات البشرية بالشرق الأوسط والدول العربية، والدكتورة رانيا هداية، مدير برنامج المستوطنات البشرية بالقاهرة.