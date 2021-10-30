"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموز في نوفمبر
كتب- أحمد مسعد:
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر نوفمبر:
وتمثلت التوصيات التي أصدرها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولًا: أهم العمليات:
1- وضع السنادات لحماية النبات من السقوط نتيجة ثقل السوباطة وتأثير الرياح.
2- تغطية السوباطات بأكياس البولي إيثيلين الزرقاء المفتوحة الطرفين حيث تربط من أعلى فقط حول عنق السوباطة وتترك مفتوحة من أسفل لحماية السوباطة وتدفئتها.
3- جمع السوباطات التي وصلت إلى مرحلة اكتمال النمو ترك الساق الكاذب حتى شهر مارس.
ثانيًا: التسميد
ا-تسميد اشجار الموز التي تروى بالغمر:
1- اضافة الأسمدة العضوية بمعدل 20-30 م3 / فدان مخلوطة بالسوبر فوسفات بمعدل 300 كجم / مع اضافة 250 كجم كبريت زراعي تقلب جميعها خلال العزقة الشتوية.
2- الري مباشرة بعد اضافة السماد العضوي والمحافظة علي وجود نسبة من الرطوبة بالتربة.
ب- تسميد أشجار الموز التي تروى بالتنقيط:
1- إضافة (4 كجم نترات نشادر + 7 كجم سلفات بوتاسيوم) / فدان خمس مرات أسبوعيًا مع مياه الري.
2- حقن حامض الفوسفوريك منفردا بمعدل 1 لتر / فدان أسبوعيًا بشبكة الري.
3- اضافة الأسمدة العضوية بمعدل 40 م 3/ فدان وخلطها بالسوبر فوسفات بمعدل 500 كجم / فدان مضافًا إليها 250 كجم كبريت زراعي مع ملاحظة خلط هذه الكميات جيدًا.
ثالثًا: برنامج الري
الري يوميًا بمعدل 15-20 م 3 مياه / فدان.
رابعًا: برنامج المكافحة:
1- فحص وإزالة النباتات المصابة بمرض تورد القمة والتبرقش.
2- رش النباتات المصابة وخاصة أغماد الأوراق بأ؛د المبيدات الموصي بها للقضاء على المن.
3- تقليع الجور المصابة وجمعها خارج المزرعة والاستفادة منها في عمل مكمورة سمادية.
4- وضع الجير الحي مكان الجورة المصابة وإطفاءه بالماء مباشرة لتطهيرها.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان