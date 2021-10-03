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​معلومات الوزراء: تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر في 7 سنوات

08:42 م الأحد 03 أكتوبر 2021
​معلومات الوزراء: تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر في 7 سنوات

مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار

(مصراوي):

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إنفوجرافيك بعنوان "1.4 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر تم تمويله خلال الـ7 سنوات السابقة، يرصد فيه جهود الدولة المصرية فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال المركز إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نجح خلال السبع سنوات السابقة في ضخ تمويلات بلغت حوالي 36 مليار جنيه، تنوعت بين إقراض مباشر وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات كثيفة العمالة تم من خلالها تمويل ما يزيد على 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر.

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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الإقراض

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