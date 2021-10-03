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الزراعة: تحصين نصف مليون رأس أغنام وماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة

06:34 م الأحد 03 أكتوبر 2021
الزراعة: تحصين نصف مليون رأس أغنام وماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بداية من يوم 18 سبتمبر الحالي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير، اليوم الأحد، أنه تم تحصين 503 آلاف و40 رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بينهم 410 آلاف و188 رأس اغنام، 92 ألف و852 رأس ماعز حتى 30 سبتمبر 2021.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

السيد القصير طاعون المجترات الصغيرة الماعز وزارة الزراعة تحصين الأغنام

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