حدث ليلاً| القوات المسلحة تحتفل بنصر أكتوبر.. وحملة لغلق المحال.. وتطورات الإعصار شاهين

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قفزة جديدة في الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبيةاللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 258252 حتى اليوم.

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رفض رفع حصانة وإحالة قوانين للجان.. ماذا حدث في أول أيام الانعقاد الثاني للبرلمان؟

بدأ مجلس النواب، اليوم السبت، أولى جلساته في دور الانعقاد الثاني، بإحالة عدد من القوانين والقرارات للجان المختلفة.

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بعد ضبطها.. إيداع 60 قطعة أثرية في المخزن المتحفي ببني سويف

أمرت النيابة العامة ببني سويف بإشراف المستشار مصطفى المتناوي المحامي العام لنيابات بني سويف، تشكيل لجنة من الآثار بقيادة عمر زكي مدير عام الآثار ببني سويف، وكمال حسين كبير مفتشى غرب المحافظة، و أحمد محمد، و وليد محمدين مفتشين من هيئة الآثار بإشراف الدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى، وجمال السمسطاوى مدير عام آثار مصر الوسطى، لفحص 60 قطعة أثرية، عثر عليها أثناء التنقيب عن الآثار في منزل بقرية قاي التابعة لمركز إهناسيا غرب المحافظة.

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الإمارات تعلن جاهزيتها لأي سيناريوهات يخلفها إعصار "شاهين"

أكدت الإمارات جاهزيتها لأي تطورات وسيناريوهات تنتج عن العاصفة المدارية "شاهين" ببحر العرب.

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لليوم الثاني.. حملة في أحياء القاهرة والجيزة للالتزام بمواعيد غلق المحال الشتوية (صور)

شنت أجهزة محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، حملات متزامنة بكافة الأحياء والمدن لإلزام كافة المحال والمولات بمواعيد الغلق للتوقيت الشتوي، حيث واصلت أحياء القاهرة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بمواعيد فتح وإغلاق المحال والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية خلال فصل الشتاء، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة.

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وزير العدل: الرئيس السيسي أكد على استقلالية القضاء المصري

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، تعليقا على احتفالية يوم القضاء المصري بحضور الرئيس السيسي، إن تحديد يوم للاحتفال بالقضاء المصري يؤكد اهتمام وتقدير الرئيس السيسي للقضاء المصري.

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فيديو.. لحظة وفاة شاب أثناء الصلاة في مركز أشعة بالإسكندرية

تداول أصدقاء شاب في الإسكندرية مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر لحظة وفاته ساجدا أثناء الصلاة بمقر عمله بمنطقة سموحة.

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القوات المسلحة تحتفل بالذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة "فيديوهات"

نشرت الصفحة الرسيمة للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، عدة مقاطع فيديو في ذكرات انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

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سلطات بنجلاديش تلقي القبض على 3 أشخاص وسط تحقيق في مقتل زعيم للروهينجا

ألقت الشرطة في بنجلاديش القبض على ثلاثة مشتبه بهم يعتقد أن لهم صلات بجماعة متمردة مسلحة بين لاجئي الروهينجا، فيما تعهد مسؤولون بالقصاص بالقانون من قتلة الناشط محب الله، رئيس جمعية أراكان للروهينجا من أجل السلام وحقوق الإنسان.

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