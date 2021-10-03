خصومات وهدايا.. 3 مزايا للتخلص من أجهزتك القديمة عبر "E-Tadweer"

​​​​كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارة البيئة تطبيق "E-Tadweer" كوسيلة للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والصلبة.

ويساعد التطبيق على توفير 3 مزايا للمستخدمين، وتشمل التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة، والحصول على مزايا وخصومات على عمليات الشراء الجديدة، وتقليل التأثير البيئي الضار للمخلفات القديمة.

وخلال المرحلة الأولى سيتم جمع مخلفات أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصغيرة كالحاسب الآلي المحمول، والشواحن، والكاميرات، وألعاب الفيديو، والبلاي ستيشن، والهواتف المحمولة، وشاشات الكمبيوتر صغيرة الحجم.

كيفية تحميل التطبيق؟

1- تحميله من متجر App store أو Google play.

2- إدخال البريد الإلكتروني لإنشاء حساب جديد أو التسجيل باستخدام حساب الفيسبوك أو حساب Apple.

3- في حالة التسجيل بالبريد الإلكتروني قم بتأكيد حسابك عن طريق البريد الإلكتروني المستخدم.

4- اضغط على علامة البلس (+) في أعلى الشاشة لاختيار نوع المخلف من الخيارات المتاحة.

5- صور مخلفك الإلكتروني وقم بملئ البيانات الخاصة به.

6- اختار هديتك من شركاء التطبيق.

7- حدد أقرب مكان لك لترك المخلف وتفعيل قسيمة الخصم (هديتك من شركائنا).



ما هي الأجهزة التي يمكن تدويرها؟

تشمل الأجهزة القديمة التي يمكن للمواطنين الاستفادة من التطبيق في تدويرها ما يلي:

1- الأجهزة والشاشات بمختلف أنواعها وتقنياتها مثل أنبوب أشعة الكاثود "crt" والشاشات المسطحة "led - lcd - البلازما"، والإسقاط الخلفي.

2- الهواتف الأرضية.

3- أجهزة الكمبيوتر المكتبية وجميع ملحقاتها مثل لوحة المفاتيح والماوس والكابلات والمكونات الداخلية المجمعة.

4- أجهزة الكمبيوتر المحمول وتشمل اللاب توب والتابلت.

5- أنظمة ألعاب الفيديو وملحقاتها وتتضمن وحدة التحكم في الجهاز ووحدة التحكم في أنظمة الألعاب وعصا التحكم السلكية واللاسلكية.

6- الأجهزة الخلوية وأجهزة الاتصال وتشمل الموبايلات بما فيها المزودة بكاميرا وتسجيل الفيديو أو الصوت، وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي التي تدعم الهواتف الخلوية.