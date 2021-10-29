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يطبق بعد أيام.. قرار حكومي بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية

02:17 ص الجمعة 29 أكتوبر 2021
يطبق بعد أيام.. قرار حكومي بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية

مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، قرار بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي للانشطة الصناعية .

ونص القرار علي تحديد سعر البيع ٥.٧٥ دولار لصناعات الحديد والصلب والأسمنت والاسمدة.

ونص القرار أن يعمل بالأسعار الجديدة بداية شهر نوفمبر المقبل.

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