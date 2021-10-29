يطبق بعد أيام.. قرار حكومي بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية
كتب- محمد سامي:
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، قرار بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي للانشطة الصناعية .
ونص القرار علي تحديد سعر البيع ٥.٧٥ دولار لصناعات الحديد والصلب والأسمنت والاسمدة.
ونص القرار أن يعمل بالأسعار الجديدة بداية شهر نوفمبر المقبل.
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