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أبرزها تغيير موعد الاختبارات.. قرارات جديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائي بالأزهر "مستند"

11:17 ص الخميس 28 أكتوبر 2021
أبرزها تغيير موعد الاختبارات.. قرارات جديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائي بالأزهر "مستند"

أرشيفية


كتب- محمود أبوطالب:

أصدر الأزهر الشريف، قرارات جديدة متعلقة بالصف الرابع الابتدائي بالمعاهد، ضمن منظومة التعليم التي أقرها على التلاميذ خلال العام الدراسي الجاري.

ونص قرار الأزهر الشريف الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، على عقد اختبارات التقييم لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي في الأسبوع الأخير من نوفمبر المقبل، بدلا من التاسع من الشهر نفسه.

ونص القرار على أن يضع الاختبارات معلم المادة، تحت إشراف شيخ المعهد والتوجيه، على أن يحصل الطالب على متوسط مجموع الاختبار الثالث من الفصلين الدراسيين ويعطى للطالب عن طريق الألوان.

ونص القرار، على أن ينتقل الطالب إلى الصف الدراسي الثاني حال اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق.

وتضمن القرار، عدم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للمرة الأولى، وتعلن نتيجة نهاية الفصل الدراسي الثاني، عن طريق الألوان "وليس الدرجات".

وتضمن القرار، اعتبار مادة "تكنولوجيا المعلومات والاتصال" أساسية بها نجاح وروسوب، وتضاف إلى المجموع الكلي، يسمح فيها للمدرسين بتحضيرها يدويا أو إلكترونيا.

وشدد القرار على ضرورة وضع تصور بشكل عاجل لتدبير المعلمين بالمرحلتين الإعدادية والثانوية لتدريس مادة "تكنولوجيا الاتصال للصف الرابع الابتدائي بجميع المعاهد.

كان "مصراوي" حصل على ضوابط وآليات تنفيذ البرنامج التأهيلي لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، المحولين للدراسة بالأزهر الشريف.

وتضمن البرنامج التأهيلي لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، الذي يشرف عليه الدكتور بشير عبدالله، عضو المكتب الفني لقطاع المعاهد الأزهرية، ما يلي:

أولا: فيما يخص الحضور:

ـ يكون الحضور وفق حصص المواد الشرعية والعربية التي ترد طبقا للخطة المعتمدة لهذا البرنامج.
ـ يعفى الطلاب من حضور حصص المواد الثقافية.

أولا: فيما يخص الحضور:

ـ يكون الحضور وفق حصص المواد الشرعية والعربية التي ترد طبقا للخطة المعتمدة لهذا البرنامج.

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