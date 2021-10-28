حدث ليلًا | مكالمة الرئيس السيسي للطفل أحمد تامر على الهواء.. وفوز الأهلي على الإسماعيلي برباعية

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يأتي:

مفاجأة لطفل ودعوة للفهم وتحية لإعلامي وشيخ.. المداخلة الكاملة للسيسي مع شريف عامر

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "MBC مصر"، مساء الأربعاء، خلال استضافته للطفل أحمد تامر، حافظ القرآن الكريم في عمر الخمسة أعوام ونصف، والشيخ مبروك عطية.



للتفاصيل.. اضغط هنا



الجزائر تتهم وكالة الأنباء الفرنسية بشن حملة ضدها وتحذرها من العواقب



طلبت الجزائر من وكالة الأنباء الفرنسية التوقف الفوري عما وصفته بالحملة العدائية البغيضة ضدها.

واتهم بيان لوزارة الإعلام الجزائرية، الأربعاء، الوكالة بنأيها الواضح عن الممارسة الإعلامية والصحفية، مهددة إياها بمنعها من العمل في البلاد.



للتفاصيل.. اضغط هنا





داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم ديالى في العراق



أعلن تنظيم داعش الأربعاء في حساب له على تطبيق تليجرام مسؤوليته عن هجوم استهدف قرية في محافظة ديالى بشرق العراق يوم الثلاثاء وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

للتفاصيل.. اضغط هنا



البرهان يعفي عددًا من سفراء السودان في الخارج



للتفاصيل.. اضغط هنا





قناة عبرية تنشر تسريبات لوزيرة الداخلية الإسرائيلية تنتقد وزيري الدفاع والخارجية

نشرت القناة الـ 12 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، تسريبات نسبتها لوزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد المنتمية لحزب "يمينا"، وحليفة رئيس الوزراء نفتالي بينيت الوثيقة، وهي تتحدث بطريقة غير ملائمة عن وزيري الدفاع بيني جانتس والخارجية يائير لابيد، وتشكك فيما إذا كان سيتم الالتزام باتفاق التناوب على السلطة بين بينيت ولابيد بحلول عام 2023.

للتفاصيل.. اضغط هنا



أحمد أبو الغيط: إثيوبيا ستدفع ثمن عجرفتها تجاه مصر والسودان



قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تصريحاته عن دور إسرائيل في بناء سد النهضة الإثيوبي تعرضت للتحريف.

للتفاصيل.. اضغط هنا



رئيس مصر للطيران يكشف ملابسات تهديد الطائرة المتجهة إلى موسكو



للتفاصيل.. اضغط هنا





أول تصريح له بعد الأزمة.. حمدوك يعلق على الأحداث في السودان



للتفاصيل.. اضغط هنا





أمطار غزيرة إلى رعدية.. الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال هذا التوقيت

للتفاصيل.. اضغط هنا





تاو يتألق ويقود الأهلي لاكتساح الإسماعيلي برباعية في انطلاقة الدوري

للتفاصيل.. اضغط هنا