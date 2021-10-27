"العدل" تدعو المحامين لتلقي لقاح كورونا.. وتطبيق قرار مجلس الوزراء بالمحاكم

كتب- مينا غالي:

تلقى رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، خطابًا من القاضي محمد شوقي فتحي، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، يتضمن دعوة النقيب العام بإخطار المحامين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، حفاظًا على أرواحهم وصحتهم ومراعاة للمصلحة العامة للدولة.

كما تضمن الخطاب، دعوة المحامين للتعاون لتطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن حظر دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا المصالح الحكومية، وضرورة التعاون مع العاملين المختصين بالمحاكم بتقديم ما يثبت تلقي اللقاح أو تحليل سلبي PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام، وذلك اعتبارًا من الأول من ديسمبر.

وجاء نص الخطاب كالآتي:

السيد الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين

تحيه طيبة وبعد..

بمناسبة صدور قرار معالي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021، والمتضمن في مادته الثانية بحظر دخول المواطنين إلى مقر وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض، والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة، أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام اعتبارا من الأول من ديسمبر 2021، وقد تم نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية في 19 أكتوبر 2021، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وحيث أن ذات القرار في مادته الأولى قد تتضمن حظر دخول العاملين لجهات عملهم إلا بتحقيق ما سلف اعتبارا من 15 نوفمبر 2021، فقد تم إصدار التعليمات لكافة العاملين بالمحاكم بالالتزام بتنفيذ ما ورد به اعتبارا من التاريخ المشار إليه.

وعلى ما تقدم فإننا ندعو سيادتكم وفي إطار التعاون البناء بين القضاء بجناحيه إلى إخطار السادة المحامين بأهمية تلقي اللقاح حفاظا على أرواحهم وصحتهم، ومراعاة للمصلحة العامة للدولة، كما نأمل التوجيه بضرورة تعاونهم مع العاملين المختصين بالمحاكم حال ترددهم عليها لأداء رسالتهم الجليلة بتقديم مايثبت تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تحليل سلبي PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام، وذلك اعتبارا من الأول من ديسمبر 2021.