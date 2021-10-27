تأخرت 6 ساعات.. إقلاع طائرة مصر للطيران إلى موسكو بعد التأكد من سلبية التهديد

كتب - محمد عبيد:

أقلعت من مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، طائرة مصر للطيران والمتجهة إلى موسكو، من طراز بوينج B737-800 وعلى متنها ٩٣ راكبا، وذلك بعد التأكد من سلبية وعدم صحة البلاغ الخاص بوجود تهديد علي الطائرة، عثر عليه طاقم الضيافة، وتسبب في عودة الرحلة بعد إقلاعها بحوالي 22 دقيقة .

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر الركاب، وذلك بعد قيام الجهات المختصة بالتحقيق في الواقعة مع الركاب وطاقم الرحلة، وفحص الأطقم التي قامت بعمل إجراءات التجهيزات لإقلاع الطائرة، وتم التأكد من سلبية التهديد .

وأشارت المصادر إلى قيام شركة مصر للطيران باستبدال الطائرة، وتجهيز أخرى أقلعت بالركاب بعد تاخير دام أكثر من 6 ساعات.