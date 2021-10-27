الأرصاد: موجة الأمطار تبدأ اليوم في 6 مناطق.. وهذا موعد سقوطها في القاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم الأربعاء يوجد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية خاصة مناطق السلوم ومطروح والضبعة ومناطق من الوجه البحري مثل رشيد والبحيرة وكفر الشيخ.

وأضاف شاهين في تصريحات تليفزيونية، أنه من الممكن أن يصاحب هذه الأمطار رعد وبرق بصورة خفيفة، لافتًا إلى أن هذه الحالة الممطرة تستمر خلال الـ72 ساعة المقبلة، وهي أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وتابع شاهين: "لا يوجد فرص سقوط أمطار على القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن من المتوقع أن تمد على القاهرة بداية من الأسبوع المقبل".

وأشار شاهين إلى أنه اعتبارا من يوم الخميس يوجد ارتفاع في درجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات على القاهرة وأغلب المناطق حيث تصل الحرارة إلى 30 بعد أن سجلت 27 درجة، ناصحا المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة حتى لا نصاب بنزلات برد نتيجة تغيير الملابس أكثر من مرة.

وأوضح مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، يوجد شبورة خفيفة في الساعات المتأخرة من الليل تستمر حتى الساعة السابعة إلى الثامنة صباحا.

وأكد أنه يوجد فرق كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل لـ10 درجات، لذلك يجب الحذر وارتداء ملابس مناسبة لحالة الطقس عبارة عن قطعتين.